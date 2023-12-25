Ранее, напомним, обокомтранс намеревался с 7 февраля 2024 года сократить путь следования пригородных маршруток, в том числе и из Волжского в Волгоград, ограничив схему движения новой конечной остановкой «3-ая школа». Это вызвало негативную реакцию пассажиров и перевозчиков. На днях стало известно о переносе планов чиновников на 1 декабря 2024 года.
Общество 25.12.2023 19:22
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25.12.2023 19:22
Ранее, напомним, обокомтранс намеревался с 7 февраля 2024 года сократить путь следования пригородных маршруток, в том числе и из Волжского в Волгоград, ограничив схему движения новой конечной остановкой «3-ая школа». Это вызвало негативную реакцию пассажиров и перевозчиков. На днях стало известно о переносе планов чиновников на 1 декабря 2024 года.
В 2024 году увеличится количество автобусных рейсов, курсирующих по маршруту Волжский-Волгоград. Как сообщает V102.RU, новое расписание опубликовано на сайте перевозчика, МУП «Волжская автоколонна №1732», которое выиграло аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров автобусами №123 и №146.Так, если сейчас на маршруте №123 ежедневно курсируют 10 рейсов, то в следующем году на линию будут выходить 18 автобусов (только в одну сторону). Также на одну транспортную единицу увеличено количество автобусов №146 – с 8 до 9 рейсов в одну сторону.
Ранее, напомним, обокомтранс намеревался с 7 февраля 2024 года сократить путь следования пригородных маршруток, в том числе и из Волжского в Волгоград, ограничив схему движения новой конечной остановкой «3-ая школа». Это вызвало негативную реакцию пассажиров и перевозчиков. На днях стало известно о переносе планов чиновников на 1 декабря 2024 года.
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