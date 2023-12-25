Сдали – и точка: волгоградцам вручили ключи от последнего проблемного дома

Многоэтажный дом на ул. 50 лет Октября в Красноармейском районе Волгограда стал последним долгостроем в регионе — выдача ключей 40 семьям-участникам долевого строительства уже стартовала. Сегодня, 25 декабря, губернатор Андрей Бочаров встретился с новоселами вместе с прокурором Волгоградской области Денисом Костенко, застройщиком и инициативной группой дольщиков, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.



В своей уже квартире главу региона встретили супруги Виктор и Марина Тарасовы. Жилье семья купила ещё на начальном этапе — понравилось и место, и планировка. Но вскоре стройка «забуксовала», а потом и вовсе остановилась. Объект передали другой компании, однако и этот застройщик обязательства не выполнил. В результате совместных усилий правоохранителей, властей, контрольно-надзорных ведомств была определена добросовестная компания – «Монумент Плаза», которая получила субсидию на подключение многоэтажки к инженерным сетям, а также земельный участок под реализацию собственного жилищного проекта.





– Очень рад, что получилось реализовать этот проект – это тяжелейший объект. Восстановили его с минимального объема стройки — проделан титанический труд. И сегодня мы завершаем всю программу по восстановлению прав обманутых дольщиков в Волгоградской области. В 2023 году мы поставили жирную точку. За этот период мы решили проблемы 107 многоквартирных домов и восстановили в правах 10010 семей – в целом это около 40 тысяч человек. Это огромная и сложная задача, которая была решена коллективом единомышленников. Работая по каждому объему – дому, квартире – мы понимали, что не можем оставить людей один на один с проблемами. Самостоятельно они бы не решили эти задачи никогда. И я рад, что у нас получилось, – отметил Андрей Бочаров.



Глава региона также добавил, что ему очень близки чувства, которые испытали все обманутые дольщики — его близкие тоже в свое время столкнулись с подобной ситуацией.



К слову, из окон верхних этажей сданного в эксплуатацию дома виден остров Сарпинский, который власти региона также намерены развивать в том числе и с помощью строительства мостов.



Фото администрации Волгоградской области

