Мобилизованный ветеран Чечни из Волгоградской области погиб в СВО

В Волгоградской области завтра, 25 декабря, состоятся проводы погибшего в ходе спецоперации рядового Андрея Ращупкина, сообщает V102.RU.

— Андрей Сергеевич погиб 6 декабря в Херсонской области при выполнении боевого задания. Воину был 41 год. У него остались жена и сын, — рассказали информагентству в администрации Урюпинска. — В первые дни мобилизации он, не раздумывая, отправился защищать интересы России. Служил в мотострелковом отделении на должности гранатометчика.

Известно, что наш земляк родился и вырос в Урюпинске. Здесь же окончил гимназию, получил профессиональное образование училище. Отслужил срочку в Чечне, получил ранение.

Церемония прощания начнется завтра в 10.00 в Урюпинске у дома по проспекту Ленина, 62. Похороны пройдут в хуторе Попов.

Фото: администрация Урюпинска

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