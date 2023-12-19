На Украине погиб боец из Волгоградской области Владимир Петеримов

В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из Волгоградской области Владимир Петеримов, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Камышина.

— Владимир Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — заявили в администрации города. — Скорбим вместе с семьей и выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Известно, что погибшему было всего 20 лет.

Фото и коллаж: Владимир Петеримов vk/com, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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