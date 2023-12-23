Общество

В Волжском акционируют погрязшую в долгах автоколонну

Общество 23.12.2023 16:07
0
23.12.2023 16:07


Депутаты Волжской городской думы Волгоградской области дали добро на реорганизацию МУП «Автоколонна № 1732». Об этом  сообщили V102.RU в городском представительном органе. Соответствующее решение было принято на заседании, состоявшимся накануне. Муниципальное унитарное предприятие будет преобразовано в акционерное общество в соответствии с федеральным законом, который обязывает органы власти ликвидировать или реорганизовать МУП до 1 января 2025 года.
Напомним, недавно депутаты Волжской городской думы обратились к своим коллегам в региональный парламент с просьбой выделить недостающие средства на городской общественный транспорт. Поводом стала критическая ситуация с финансированием транспорта.  
Всего на транспортное обслуживание Волжскому на год необходимо 1,345 миллиарда рублей. Это – согласно нормативным расчетам. На обеспечение минимальных потребностей по обслуживанию действующих городских маршрутов требуется порядка 470 млн рублей. При этом на 2024 год из регионального бюджета Волжскому на эти цели выделено 100 миллионов рублей. В текущем году ситуация аналогичная: 100 миллионов было выделено областью и 111 миллионов транспортники получили из городского бюджета.
На сегодняшний день МУП «Автоколонна 1732» работает с убытками. Кредиторская задолженность предприятия составляет порядка 100 млн рублей, что ставит под угрозу стабильную работу транспорта, выражали озабоченность депутаты.
Фото Волжской автоколонны №1732 VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.12.2023 16:41
Общество 23.12.2023 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 13:41
Общество 23.12.2023 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 12:03
Общество 23.12.2023 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 11:28
Общество 23.12.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 10:09
Общество 23.12.2023 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 08:05
Общество 23.12.2023 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 21:41
Общество 22.12.2023 21:41
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 21:01
Общество 22.12.2023 21:01
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 20:11
Общество 22.12.2023 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 19:42
Общество 22.12.2023 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 19:23
Общество 22.12.2023 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 17:51
Общество 22.12.2023 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 17:48
Общество 22.12.2023 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 17:08
Общество 22.12.2023 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 15:56
Общество 22.12.2023 15:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:41
15 рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
16:07
В Волжском акционируют погрязшую в долгах автоколоннуСмотреть фотографии
15:17
В больнице под Волгоградом скончалась годовалая девочкаСмотреть фотографии
13:41
В Жирновске из-за дождя отменили встречу с Дедом МорозомСмотреть фотографии
12:43
Карьеру переназначенного главы района Волгоградской области может прервать судСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде из-за тумана самолет из Москвы направили в СаратовСмотреть фотографии
11:28
Глава села под Волгоградом призвал отказаться от фейерверков на Новый годСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде задержали троих закладчиков «синтетики»Смотреть фотографии
10:33
В Волгограде «семерка» врезалась в мусоровозСмотреть фотографии
10:09
В ЦПКиО Волгограда появятся гигантские бетонные ладониСмотреть фотографии
09:21
Двух волгоградцев вызвали на сборы «Ротора» в КрымскСмотреть фотографии
08:05
Фермер из Волгоградской области исполнил голубую мечту селянСмотреть фотографии
07:20
Готовится суд по делу хакера, воровавшего деньги у волгоградцевСмотреть фотографии
06:58
В Волгограде стартует сбор подписей в поддержку Владимира ПутинаСмотреть фотографии
21:41
Главе приюта для бездомных не удалось отменить итоги сельских выборов под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:01
ВС РФ встал на сторону волгоградца, нечаянно купившего залоговую иномаркуСмотреть фотографии
20:11
Под Волгоградом мэрия потребовала демонтировать выгребную яму из тракторных шинСмотреть фотографии
19:42
Волгоградец потребовал от Минздрава снять с гвоздей россиянСмотреть фотографии
19:23
«Тут можно ноги сломать»: на двух остановках СТ в Волгограде затеяли ремонт под Новый годСмотреть фотографии
19:23
Легендарный производитель троллейбусов «Тролза» признан банкротомСмотреть фотографии
17:51
Огни на главной елке Волгограда зажгут 24 декабряСмотреть фотографии
17:48
Волгоградский Детфонд передал подарки сиротам и воспитанникам колонииСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом запускают движение по новому мосту через ерик ОсинкиСмотреть фотографии
15:56
«Срочно скажи всем мамочкам!»: волгоградских родителей напугали сообщениями о смертельном пюреСмотреть фотографии
15:34
Прикурившим от Вечного огня волгоградкам грозит до 5 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Ежедневный интерактив. Или что говорят о прямой линии губернатора БочароваСмотреть фотографии
15:05
Угарный газ из кафе на улице Чуйкова убил арендатора квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:20
На развитие Михайловки в Волгоградской области направят 4 млрд рублейСмотреть фотографии
14:06
Волгоградцам предложили депутатскую елку и флешмобы на Новый годСмотреть фотографии
13:19
Бывший онкодиспансер Камышина выгодно продали бизнесмену из ЧелябинскаСмотреть фотографии
 