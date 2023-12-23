В Волжском акционируют погрязшую в долгах автоколонну

Всего на транспортное обслуживание Волжскому на год необходимо 1,345 миллиарда рублей. Это – согласно нормативным расчетам. На обеспечение минимальных потребностей по обслуживанию действующих городских маршрутов требуется порядка 470 млн рублей. При этом на 2024 год из регионального бюджета Волжскому на эти цели выделено 100 миллионов рублей. В текущем году ситуация аналогичная: 100 миллионов было выделено областью и 111 миллионов транспортники получили из городского бюджета.
На сегодняшний день МУП «Автоколонна 1732» работает с убытками. Кредиторская задолженность предприятия составляет порядка 100 млн рублей, что ставит под угрозу стабильную работу транспорта, выражали озабоченность депутаты.
Фото Волжской автоколонны №1732 VK.com