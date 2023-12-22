Огни на главной елке Волгограда зажгут 24 декабря

В ЦПКиО Волгограда в это воскресенье, 24 декабря, состоится торжественное открытие главной городской елки. Как сообщили V102.RU в мэрии, праздничное настроение будут создавать Дед Мороз, Снегурочка и другие забавные персонажи.

- Маленькие волгоградцы увидят новогоднее представление с участием Бабы-яги, Снеговика, Оленей, Снежинок, Смешариков. По окончании праздничной программы главная елка засияет разноцветными огнями, которую зажжет сам Дед Мороз в сопровождении Снегурочки, - рассказали в администрации города.

Начало представления в 15:00.