Волгоградцам сдвинули срок выплаты январских пенсий и пособий

В Волгоградской области сдвинули срок выплаты пенсий и пособий, сообщает V102.RU со ссылкой на региональное отделение Соцфонда России.

— В связи с тем, что выходные и нерабочие праздничные дни продлятся с 1 по 8 января 2024 года, выплаты, приходящиеся на этот период, будут произведены в декабре, — рассказали информагентству в ведомстве.

Уточняется, что работающие волгоградцы, получающие ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, получат декабрьскую выплату уже сегодня, 22 декабря. Пособие за первый месяц нового года обещают перечислить до 8 февраля следующего года.

Волгоградцы, получающие пенсии и пособия через банки, выплата которых выпадает в период с 3 по 10 января, получат их не позднее 28 декабря.

Фото: архив ИА «Высота 102»