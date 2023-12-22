Общество

Волгоградцам сдвинули срок выплаты январских пенсий и пособий

Общество 22.12.2023 09:36
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22.12.2023 09:36


В Волгоградской области сдвинули срок выплаты пенсий и пособий, сообщает V102.RU со ссылкой на региональное отделение Соцфонда России. 

— В связи с тем, что выходные и нерабочие праздничные дни продлятся с 1 по 8 января 2024 года, выплаты, приходящиеся на этот период, будут произведены в декабре, — рассказали информагентству в ведомстве. 

Уточняется, что работающие волгоградцы, получающие ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора  лет, получат декабрьскую выплату уже сегодня, 22 декабря. Пособие за первый месяц нового года обещают  перечислить до 8 февраля следующего года. 

Волгоградцы, получающие пенсии и пособия через банки, выплата которых выпадает в период с 3 по 10 января, получат их не позднее 28 декабря.

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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