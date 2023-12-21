Самым желанным подарком для волгоградцев на Новый год оказались деньги

Волгоградцы рассказали, что больше всего хотят получить на Новый год в качестве подарков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опрос, проведенный сервисом SuperJob, самым желанным подарком оказались деньги, «чтобы купить себе то, что хочется» (18%). О путешествии мечтают 17% опрошенных. 8% хотели бы получить на Новый год электронный девайс, 7% — сертификат на обучение. 5% волгоградцев мечтают об инструментах для строительства и ремонта. По 4% респондентов в качестве подарка на Новый год хотели бы получить украшения, бытовую технику и товары для спорта. О новом наряде, элитном алкоголе, книге и билетах в театр или на концерт мечтают по 2%. По 1% голосов набрали такие варианты подарков как косметика и парфюмерия, подарочный сертификат, посуда и кухонная утварь, компьютерные игры, подписка на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель и предметы интерьера.

Мужчины на Новый год чаще мечтают получить деньги, инструменты для строительства и ремонта, а также товары для спорта и активного отдыха. Женщины же в подарок на Новый год чаще хотят путешествие, сертификат на обучение и украшения.

Респонденты старше 45 лет чаще более молодых горожан мечтают об отпуске и инструментах для строительства и ремонта (20 и 8% соответственно). Обзавестись электронными девайсами или получить в подарок сертификат на обучение чаще хотели бы горожане до 34 лет (11 и 10% соответственно).

