В администрации Старополтавского района Волгоградской области грядут кадровые изменения. Как стало известно ИА «Высота 102», в скором времени своего поста должен лишиться начальник отдела по управлению имуществом. По требованию прокуратуры облсуд сегодня вынес решение о расторжении трудового договора с Андреем Коваленко.

— Начальником отдела по управлению имуществом администрации Старополтавского муниципального района вопреки требованиям действующего законодательства рассмотрено заявление родной тети и принято решение о перераспределении земельного участка с увеличением площади, — сообщила обстоятельства дела информагентству представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вместе с тем, у муниципального служащего при исполнении им своих служебных обязанностей, в связи с родственными отношениями, имелись основания для возникновения личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Однако при рассмотрении заявления родственницы чиновник не принял мер к урегулированию конфликта интересов, уведомление в письменной форме о личной заинтересованности при исполнении им должностных обязанностей в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Старополтавского муниципального района не направил.

По результатам проверки прокуратура района, сообщает Черединина, направляла главе администрации Александру Мелкумову представление об устранении выявленных нарушений, однако оно было отклонено.

— В этой связи в районный суд прокуратурой был подан иск о признании незаконным решения Комисси по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Старополтавского муниципального района и возложении обязанности расторгнуть трудовой договор с чиновником. Решением суда 24 января 2022 года иск прокурора был полностью удовлетворен, но не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик оспорил его в апелляционном порядке, — уточняет Оксана Черединина.

Сегодня, 13 апреля, Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона оставил решение Старополтавского районного суда без изменения.

— Судебное решение вступило в законную силу. На основании вступившего в законную силу судебного решения глава Старополтавского муниципального района обязан расторгнуть трудовой договор с чиновником в связи с утратой доверия из-за неурегулирования конфликта интересов, уточняют в прокуратуре.