На станции «Комсомольская» в Волгограде один вход закрыли на ремонт

На «Комсомольской» в Волгограде закрыли со стороны касс вход на станцию скоростного трамвая в связи с заменой дверей, передает V102.RU.

- Подрядная организация приступила к замене дверной группы из 16 створок на станции скоростного трамвая «Комсомольская». Работы организованы в рамках инвестиционного соглашения, заключенного между муниципалитетом, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс», - сообщили в мэрии.

Вместо старых советских дверей, установленных еще в 80-х годах, рабочие смонтируют 16 современных маятниковых дверей типа «Метро». Створки обладают высокой пропускной способностью за счет открытия в обе стороны. Также они характеризуются стойкостью материалов к механическим повреждениям и травмобезопасны.

Отметим, для входа и выхода пассажиров на «Комсомольской» сейчас работает только одна входная группа со стороны эскалаторов.

Работы по замене 32 дверей ранее были выполнены на станции «Пионерская». Также планируется заменить входные конструкции на станции «Площадь Ленина».