Общество 16.12.2023 10:08
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16.12.2023 10:08
В Александро-Невском соборе Волгограда в эти минуты проходит отпевание скончавшегося заслуженного строителя России Владимира Иващенко. Как сообщает корреспондент V102.RU, на печальную церемонию прибыл губернатор Андрей Бочаров вместе с несколькими чиновниками, чтобы попрощаться с человеком, благодаря которому в том числе был построен и этот храм. Глава региона выразил соболезнование близким Владимира Иващенко.
Проститься со строителем храма пришли и многие из тех, кто его знал - а это несколько сот горожан. Владимир Иващенко умер на 67-ом году жизни. В период возведения собора он был генеральным директором подрядной организации ОАО «Приволжтрансстрой». В последние годы являлся председателем Совета директоров этой строительной компании. Владимир Николаевич Иващенко был и почетным профессором ВолгГАСУ.
Компания «Приволжтрансстрой» построила в Волгограде интерактивный музей «Россия — моя история», храм Александра Невского на Площади Павших Борцов, многоэтажные жилые дома Ворошиловского и Дзержинского районов, реконструировала Дом пионеров (ГДЮЦ) и Центральную набережную.
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