Замом мэра Волжского Игоря Воронина назначили обворожительного учителя

В администрации Волжского Волгоградской области состоялось очередное кадровое назначение, сообщает V102.RU. Еще одним заместителем градоначальника стала Мария Юдина.

— На должность замглавы по вопросам ЖКХ назначена Мария Юдина, ранее возглавлявшая Общественную палату Волжского, — рассказали информагентству в администрации города-спутника. — Нового вице-мэра представили сегодня на городской планерке глава Волжского Игорь Воронин и руководитель инспекции Госжилнадзора Волгоградской области Станислав Данилов.

Уточняется, что Юдина займется вопросами жизнедеятельности города, управления поселками, урбанистики, жилфонда и соцнайма.

Уроженка Волжского в свое время окончила Волжский социально-педагогический колледж по специальности «Учитель начальных классов». Затем продолжила учебу в ВГСПУ, получив специальность «Учитель истории». Мария Юдина прошла переподготовку по президентской программе подготовки управленческих кадров в ВолГУ.

С 2008 по 2023 год волжанка руководила дошкольным учреждением. С 2016-го встала у руля год Общественной палаты Волжского.

Напомним, что буквально пару дней назад мэр Волжского Игорь Воронин взял в замы очаровательную блондинку. На новом посту Валентине Чурековой предстоит погрузиться в вопросы образования, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта, а также разобраться с работой комиссии по делам несовершеннолетних и отделов ЗАГС.

Фото: «Волжская правда»