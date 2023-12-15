Поехать с кем-то или пройтись: волгоградцы сэкономили на такси 55 млн рублей

Аналитики подсчитали, сколько сэкономили жители городов-миллиоников на поездках в такси с декабря прошлого года по ноябрь текущего. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование Яндекс Такси, экономия жителей Волгограда за этот период составила 55 миллионов рублей.

Пассажиры, которым удалось уехать дешевле, при заказе соглашались подождать машину дольше, выбирали альтернативную точку высадки или поездку с попутчиками.

Всего в России за последние 12 месяцев дополнительными опциями воспользовались 13 миллионов человек. Их экономия в общей сложности составила около 2,7 миллиарда рублей.

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