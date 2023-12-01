



Аналитики 1 декабря опубликовали данные по динамике цен на поездки на такси. Так, в частности, специалисты Яндекс Такси рассчитали среднюю стоимость одной минуты поездки в Волгограде с учетом всех тарифов, кроме корпоративных, за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года и сравнили ее с показателями годом ранее. Как сообщает ИА «Высота 102», стоимость поездки на такси в Волгоградской области за год выросла на 21%.

Уточняется, что «поминутный» метод оценки является наиболее корректным, «поскольку учитывает все влияющие на конечную стоимость поездки факторы, например, сезонность, погоду, дорожную ситуацию, время суток».

– Статистика за 12 месяцев учитывает все сезонные колебания, в том числе, позволяет включить в расчет декабрь, как сезон пикового спроса. Она рассчитана для регионов, административные центры которых — города-миллионники, – уточняют в Яндекс Такси.

Согласно приведенным данным, стоимость одной минуты поездки на такси в Волгограде сегодня составляет в среднем 17 рублей, в то время как годом ранее минута стоила 14 рублей. Таким образом, изменение стоимости одной минуты составило 21%.

Наибольший рост цен отмечается в Ростовской области (+27%), в Республике Татарстан (+26%), Челябинской области (+25%). В Московской области минута поездки на такси подорожала на 18%. При всем этом в Волгоградской области, равно как в Омской и Самарской областях, поездки остаются сами дешевыми – по 17 рублей за минуту. Для сравнения, в Москве минута стоит 28 рублей, в Ростове и Татарстане – по 20 рублей.

В Яндекс Такси называют основные факторы, повлиявшие на рост цен на услугу. Одна из основных причин – нехватка водителей.

– Дефицит водителей вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли и растущими издержками, – поясняют аналитики. – Так, часть водителей покидает отрасль из-за возросших расходов на автомобили и их обслуживание.

При этом отмечается, что спрос на поездки в такси за год вырос в городах-миллионниках на 20%. Это и влияет на удорожание услуги – если коротко: хочешь ехать, а водителей нет – плати больше.

– Чтобы сбалансировать спрос и предложение и таким образом нормализовать цены, дополнительно необходимы около 80 000 водителей по всей России, – уточняют в компании. – В некоторых регионах дисбаланс спроса и предложения из-за нехватки водителей ощущается сильнее — средняя стоимость минуты там росла быстрее, чем в других географиях.

Временные и сезонные факторы тоже влияют на цены. Так, если краткосрочных колебаний в течение года значительно больше, чем в предыдущем, они могут влиять на динамику цен за весь год.