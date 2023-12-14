В Волгограде восстановили тепло в замерзающей школе

Воздушная пробка в системе отопления стала причиной резкого похолодания в школе №97 Дзержинского района Волгограда. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, накануне при нормативе от 18 до 24 °С температура в отдельных классах, расположенных на первом этаже, варьировалась от 10 до 15 °С.

- В этой связи несколько классов переведены для продолжения обучения на этаж выше, образовательный процесс не приостанавливался, - рассказала Черединина.

По факту нарушения температурного режима в школе была организована надзорная проверка, в ходе которой причина похолодания была выявлена и устранена совместно с представителями коммунальной службы. В настоящее время циркуляция теплоносителя восстановлена.





Ситуация продолжает оставаться на контроле органов прокуратуры до момента нормализации температурного режима во всех учебных классах образовательного учреждения.

Завоздушивание системы произошло на внутренних сетях, которые обслуживаются техническими работниками школы.

- В свою очередь специалисты «Концессий теплоснабжения» оперативно подключились к работе по устранению проблемы, были повышены параметры подачи ресурса, совместно с работниками школы осуществили развоздушивание системы, также под контролем наших специалистов была произведен перезапуск внутренних систем отопления, и сейчас на месте остаются наши специалисты, которые мониторят ситуацию, - сообщили в компании.

Фото: прокуратуры Волгоградской области