Жителю Волгоградской области грозит 8 лет за подобранные на улице 5000





В Волгоградской области жителю города Михайловки грозит 8 лет за подобранную на улице пятитысячную купюру. Фальшивой банкнотой 44-летний мужчина пытался расплатиться в сетевом магазине.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудниками ОМВД России по Михайловке местный житель был задержан накануне, 12 декабря.

– Мужчина пояснил, что банкноту нашел на улице. Несколько попыток разменять фальшивку или приобрести на нее продукты не увенчались успехом – в торговых точках ее принимать отказались. Бдительный работник одного из магазинов, увидев, как подозреваемый ходит с этой купюрой от одной торговой точки к другой, обратился в полицию, – пояснили в пресс-службе главка. – Экспертиза подтвердила, что банкнота изготовлена не производством Гознак.

В отношении жителя Михайловки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

– Если вы обнаружили фальшивую купюру, не пытайтесь ею расплатиться или передать ее кому-то еще. Вышеуказанное наказание распространяется на все случаи сознательного сбыта фальшивок. Отнесите фальшивку в полицию или сдайте ее на экспертизу в любой банк, – обращаются к волгоградцам в волгоградском ГУ МВД.