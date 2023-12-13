Общество

Жителю Волгоградской области грозит 8 лет за подобранные на улице 5000

Общество 13.12.2023 19:27
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13.12.2023 19:27


В Волгоградской области жителю города Михайловки грозит 8 лет за подобранную на улице пятитысячную купюру. Фальшивой банкнотой 44-летний мужчина пытался  расплатиться в сетевом магазине. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудниками ОМВД России по  Михайловке местный житель был задержан накануне, 12 декабря. 

Мужчина пояснил, что банкноту нашел на улице. Несколько попыток разменять фальшивку или приобрести на нее продукты не увенчались успехом – в торговых точках ее принимать отказались. Бдительный работник одного из магазинов, увидев, как подозреваемый ходит с этой купюрой от одной торговой точки к другой, обратился в полицию, – пояснили в пресс-службе главка. – Экспертиза подтвердила, что банкнота изготовлена не производством Гознак.

В отношении жителя Михайловки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».  

Если вы обнаружили фальшивую купюру, не пытайтесь ею расплатиться или передать ее кому-то еще. Вышеуказанное наказание распространяется на все случаи сознательного сбыта фальшивок. Отнесите фальшивку в полицию или сдайте ее на экспертизу в любой банк, – обращаются к волгоградцам в волгоградском ГУ МВД. 

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