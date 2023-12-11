Волгоград украсили плакатами ко Дню Конституции РФ с грубой ошибкой





На центральных улицах Волгограда ко Дню Конституции Российской Федерации, который, напомним, отмечается 12 декабря, появились плакаты с грубой ошибкой. Как обратили внимание читатели ИА «Высота 102», ни заказчик праздничных плакатов, ни изготовитель не обратили внимание на отсутствие в одном из слов буквы И в окончании.

– В Центральном районе на остановочных павильонах развешаны плакаты к празднику с грубейшей ошибкой! Причем они заказаны у рекламной компании, на что затрачены средства из бюджета города! – с таким письмом обратились в редакцию сегодня утром читатели. – Что интересно, это проигнорировали все – от заказчика до исполнителя, иначе они просто не висели бы на самых центральных улицах и проспектах города-героя! Стыдно за такую безграмотность. Неужели всем безразлично то, что происходит вокруг? И как долго это будет продолжаться?

Корреспонденты ИА «Высота 102» после обращения решили лично проверить информацию. И действительно на остановках общественного транспорта «Ул. Комсомольская» и «Ул. Порт-Саида» нами были обнаружены плакаты с отсутствующей буквой в окончании слова «Федерации».





Отметим, что к нашему приезду на Порт-Саида уже появились рабочие, которые спешно снимали праздничные плакаты с ошибками. Не исключено, что рабочие оказались там после запроса редакции, который был направлен в мэрию Волгограда этим утром.









К слову, пресс-службу мэрии мы просили уточнить, кто является заказчиком плакатов, кто исполнителем, и в какую сумму обошлась печать данных плакатов и финансировалось ли это из бюджета города. На все эти вопросы мы не получили ответ. В администрации сообщили лишь следующее:

– Исполнителю работ уже указано на необходимость исправить допущенную ошибку за счет собственных средств - в самое ближайшее время плакаты будут заменены. Выделение бюджетных средств не потребуется.





Вероятнее всего, бракованной оказалась лишь какая-то малая часть плакатов, печатавшихся для остановок общественного транспорта. На рекламных конструкциях, установленных на бульварной части проспекта Ленина, все буквы короткой надписи оказались на своем месте.





Фото: Павел Мирошкин /ИА «Высота 102»