Волгоградцы выбирают для своих детей имена власти и высокого положения

В Волгоградской области родители выбирают для своих новорожденных детей имена, преимущественно несущие власть и высокое положение для их обладателей. Как сообщили V102.RU в комитете юстиции региона, в ноябре мальчиков называли такими редкими именами, как Герман, Климентий, Тихон, Дамиан, Айнар, Арес и Якуб.

Среди девочек необычными именами стали Настасья, Евангелина, Александрина, Данна, Бону, Роксана и Ясаман.

Самыми популярными мужскими именами в регионе остаются Артём, Александр, Дмитрий, Михаил, Максим, Роман и Мирон. У девочек - Варвара, Виктория, София, Мария, Полина, Ева, Алиса, Анна.

Примечательно, если посмотреть значение имен, то большинство из них несут их обладателям власть, успех, крепкое здоровье, выносливость, рассудительность и высокое положение.