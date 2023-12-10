Льготу в 50% на оплату ЖКУ дали почетным волгоградцам, но не всем

Определен порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации 50% расходов на коммунальные услуги лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Волгоградской области». Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ утвержден комитетом соцзащиты региона.

Согласно документу, компенсировать 50% расходов на коммуналку почетные граждане могут только в том случае, если они постоянно проживают на территории Волгоградской области. Также льгота предоставляется только на одно жилое помещение, которое является местом постоянного жительства такого лица. Еще одно важное условие – отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Для предоставления такой льготы в комитет соцзащиты нужно обратиться с личным заявлением.

Напомним, что ранее в Волгоградской области был утвержден целый перечень льгот и две выплаты – разовая и ежемесячная – для жителей региона, получивших звание «Почетный гражданин Волгоградской области». Для таких граждан предусмотрена разовая выплата в сумме 500 тысяч рублей и по 50 тысяч рублей ежемесячно.

На сегодняшний день звания «Почетный гражданин Волгоградской области» удостоены 42 человека. В числе таких граждан - известные спортсмены, ветераны, общественники, государственные деятели, учителя, деятели искусства, культуры и др. Из них, к сожалению, не все живы, а некоторые проживают постоянно за пределами региона или даже страны.

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