Общество

В домах волгоградцев выявили 650 случаев утечки газа

Общество 10.12.2023 14:06
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10.12.2023 14:06


В Волгоградской области в жилых домах с начала года было выявлено 650 случаев утечки газа и 82 несанкционированных подключения к газовым сетям, передает V102.RU.

По информации государственной жилищной инспекции региона, всего с начала года было обследовано свыше 11,6 тысячи многоквартирных и частных домов во всех муниципальных образованиях Волгоградской области. 

В рейдах участвуют представители органов местного самоуправления, Госжилнадзора, территориальных подразделений ГУ МЧС России, полиции и специализированных организаций. 

Проверяется не только исправность установленных газовых плит, колонок и котлов, но и наличие договора о техобслуживании. Главная цель таких мероприятий, как отмечают в инспекции, направлена на то, чтобы предотвратить возможные ЧП с газовым оборудованием в жилом секторе.

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