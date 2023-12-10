В домах волгоградцев выявили 650 случаев утечки газа

В Волгоградской области в жилых домах с начала года было выявлено 650 случаев утечки газа и 82 несанкционированных подключения к газовым сетям, передает V102.RU.

По информации государственной жилищной инспекции региона, всего с начала года было обследовано свыше 11,6 тысячи многоквартирных и частных домов во всех муниципальных образованиях Волгоградской области.

В рейдах участвуют представители органов местного самоуправления, Госжилнадзора, территориальных подразделений ГУ МЧС России, полиции и специализированных организаций.

Проверяется не только исправность установленных газовых плит, колонок и котлов, но и наличие договора о техобслуживании. Главная цель таких мероприятий, как отмечают в инспекции, направлена на то, чтобы предотвратить возможные ЧП с газовым оборудованием в жилом секторе.