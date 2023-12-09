В Волгограде до 200 тысяч выросла средняя сумма взяток

ГУ МВД России по Волгоградской области сегодня, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией опубликовало интересную статистику по преступлениям коррупционной направленности и размерам взяток.

— В результате принятых мер подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области за последние три года выявлено более 1300 преступлений коррупционной направленности, из которых почти 200 совершены в крупном и особо крупном размере, — отчитались в областном главке МВД.

Уточняется, что в первую очередь правоохранители пресекают наиболее опасные коррупционные проявления — факты взяточничества. За последние три года выявлено более 200 преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Если поднять статистику по годам, то средняя сумма взятки в 2021 году составила 94,5 тысячи рублей. В 2022-м аппетиты коррупционеров выросли и в среднем за решение разного рода «скользких» вопросов просили уже 135 тысяч. В этом году побит новый антирекорд. Средняя «такса» мздоимцев составила 200 тысяч рублей.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»