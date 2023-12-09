В очках и с крашеными волосами. В Волжском сутки ищут двух пропавших подростков

В Волжском Волгоградской области уже сутки разыскивают двух пропавших подростков, сообщает V102.RU.
— Пропали Матвей Евгеньевич Лепилин и Никита Валерьевич Горбачев, — рассказали информагентству в поисково-спасательном отряде «Оберег». — С 8 декабря 2023 года их местонахождение неизвестно.
Приметы Никиты Горбачева:
16 лет
рост 163 сантиметра
худощавое телосложение
волосы русые
глаза серые
В день исчезновения был одет в куртку серо-черного цвета, бежевые джинсы, на ногах — черно-белые кроссовки.
Приметы Матвея Лепилина:
15 лет
рост 174 сантиметра
худощавое телосложение
волосы светлые (крашеные)
особая примета — оптические очки
Был одет в пуховик черного цвета, клетчатую рубашку с белыми квадратами, черные джинсы черные и кроссовки коричневого цвета.
Если вы увидели пропавших, просьба сообщить об этом по телефону 8-929-786-55-75.
Фото: архив ИА «Высота 102», ПСО «Оберег»