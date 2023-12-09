Бастрыкин взял на контроль ситуацию с ж/д переездом в Волгограде

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушений прав жителей Дзержинского района Волгограда, сообщает V102.RU.

— В соцсети сообщается о нарушении прав жителей микрорайона Гумрак города Волгограда. Часть расположенных там жилых домов расположена за железной дорогой и связана с основной частью микрорайона мостом, не оборудованным для нужд инвалидов-колясочников, пенсионеров и других маломобильных групп граждан. Установленный электрический подъемник с момента ввода объекта в эксплуатацию не функционирует. Неоднократные обращения в органы местного самоуправления результатов не принесли, — сообщается в официальном заявлении Информационного центра СКР.

Уточняется, что в волгоградском следкоме организована доследственная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о предварительных и окончательных результатах проверки. Ситуация взята на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: СКР

Еще по теме:

СК ищет бдительных волгоградцев для проверки опасного ж/д переезда