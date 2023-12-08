Из Волгоградской области в зону СВО отправлен спецгруз

Общество 08.12.2023 14:10
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08.12.2023 14:10
Блокираторы дронов, тепловизионные прицелы, маскировочные сети — очередную партию спецгруза оперативно собрала и передала участникам СВО Волгоградская область. Дополнительная заявка поступила от командиров воинских частей волгоградского гарнизона, находящихся в зоне проведения спецоперации, пояснили V102.RU в администрации региона.
Также отправлены спальные мешки, тактические рюкзаки и оборудование для решения текущих инженерных задач. Партия спецгруза закуплена и сформирована полностью за счёт средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
Кроме спецснаряжения, напомним, в зону СВО регулярно доставляются посылки с предметами первой необходимости, угощениями и письмами со словами поддержки — акция «Тепло из дома» не сбавляет своих оборотов.
Фото сайта администрации Волгоградской области
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