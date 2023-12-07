Стало известно состояние сбитых иномаркой волгоградских школьниц

Врачи рассказали о состоянии двух школьниц, которых сбила иномарка на юге Волгограда сегодня, 7 декабря, сообщает V102.RU.
В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам «Высоты 102» пояснили, что детей госпитализировали в нейрохирургическое и травматологическое отделения больницы № 7 Волгограда.
— Состояние обеих девочек врачи оценивают как средней степени тяжести, — добавили в облздраве.
Напомним, две школьницы в возрасте семи и десяти лет попали под колеса иномарки в Советском районе Волгограда на улице Тимирязева. Происшествие попало на видеорегистратор.
Скриншот: видео ГУ МВД России по Волгоградской области