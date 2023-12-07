Общество

У кого круче? Журналисты сравнили цены на яйца в Волгограде и у соседей

Общество 07.12.2023 19:44
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07.12.2023 19:44


Жители Волгограда и области едва ли ни каждый день приходят из магазинов под впечатлением от стремительного роста цен на десяток яиц. Осознавая, что рядовому покупателю становится все сложней справляться с растущими ценами, некоторые торговые сети идут на проверенные в пандемию меры. Так, накануне ИА «Высота 102» сообщало о появлении в сетевых магазинах «социальных яиц». Но как обстоят дела в соседних регионах? Журналисты информагентства пообщались с коллегам и узнали, по чем они покупают сегодня продукт для традиционного завтрака. 

Напомним, что стоимость яиц по «социальным ценникам» в Волгограде сегодня составляет 109 рублей. Далее ценники растут, перешагивая сразу по 10 рублей. Вторые по стоимости – яйца категории С1 по 119 рублей за десяток. Яйца категории СО по 134 рубля, впрочем, можно купить и за 129 рублей, но не везде и по акции. 

В соседней Саратовской области стоимость десятка яиц примерно такая же, как и в Волгограде

– В Саратовской области на прошлой неделе снова подорожали куриные яйца. Цена взлетела на 6,9%, – рассказали наши коллеги из ИА «СарИнформ» со ссылкой на аналитику Саратовстата. – В среднем цена за десяток яиц в нашем регионе составила 105 рублей.  

Однако сегодня, как и журналисты «Высоты 102», саратовские корреспонденты решили лично сходить в магазин, чтобы посмотреть на ценники. 

В магазине сети «Пятерочка» десяток можно было купить по цене от 100 рублей (первого сорта) до 140 рублей (высший сорт). В «Магните у дома» яйца также «стартовали» от 100 рублей, верхняя планка – 130 рублей (высший сорт), – делятся информацией наши коллеги. 

Кстати, саратовцы пообщались, в свою очередь, с коллегами из Нижнего Новгорода. Там от ценников на столовое яйцо у местных жителей давно пропал дар речи. Так, если неделю назад жители удивлялись, что десяток деревенских яиц с двумя желтками стоил 190−200 рублей, то на этой неделе товар продается уже по 300 рублей.  

Ранее в разговоре с журналистами телеканала «Астрахань 24» кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака заявил, что на резкий рост цен на яйца влияет сразу несколько факторов. Но, по словам эксперта, самый главный из них – это удорожание кормов и оборудования.

Довольно большое количество ресурсов, которые используют птицефабрики, – иностранные: это кормовые добавки, оборудование и так далее. Все это дорожает, поэтому производители вынуждены поднимать цены. В то же время ретейл тоже не может работать в убыток. В результате покупатели видят на прилавках ценники, переваливающие за 100 рублей за десяток, – прокомментировал Кульбака. 

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