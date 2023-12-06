В волгоградских магазинах появились яйца по соццене

Напомним, так называемая соццена впервые стала использоваться в некоторых магазинах в марте 2022 года, когда наблюдался небывалый рост стоимости капусты. «Соцкапусту» тогда продавали по 100 рублей за килограмм.
Общество 06.12.2023 21:31
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06.12.2023 21:31
Напомним, так называемая соццена впервые стала использоваться в некоторых магазинах в марте 2022 года, когда наблюдался небывалый рост стоимости капусты. «Соцкапусту» тогда продавали по 100 рублей за килограмм.
В сети волгоградских магазинов сети «Магнит» стали продавать яйца по соццене. Как сообщает V102.RU, стоимость десятка таких яиц составляет 109 рублей. При этом рядом на полке стоят упаковки с уже более высокими ценниками.Тем временем яйца в Волгоградской области продолжают стремительно дорожать. За последнюю неделю, по данным Волгоградстата, они прибавили в цене еще почти 9% и стоят в среднем уже 113 рублей за десяток.
Напомним, так называемая соццена впервые стала использоваться в некоторых магазинах в марте 2022 года, когда наблюдался небывалый рост стоимости капусты. «Соцкапусту» тогда продавали по 100 рублей за килограмм.
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