Избиением ученика в школе Волжского может заняться СК

Главе СК России доложат о ситуации в школе №13 в городе Волжском Волгоградской области, где 4 декабря отец одной из учениц нанес удары ее 16-летнему подростку. В настоящее время школьник находится в лечебном учреждении с травмой головы.

О происшествии в школе Волжского ИА «Высота 102» сообщало накануне, 6 декабря. По информации очевидцев, 39-летний мужчина в школьных стенах ударил головой по голове одноклассника дочери, после чего ударил мальчика головой о стену. Волжане сообщают, что причиной тому послужила давняя конфликтная ситуация между старшеклассниками. В ситуации разбирается ПДН.

Александр Бастрыкин, по данным Информационного центра СКР, обратил вниманию на ситуацию после публикаций в СМИ.

– Следственные органы СК России по Волгоградской области ходатайствовали о передаче материалов проверки в свое производство, – уточняют в ИЦ СКР. – Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.И. доложить о ситуации, а также организовать проверку в части бездействия работников образовательного учреждения.