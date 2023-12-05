В Волгограде идет замена эскалаторов на станции «Комсомольской»: фоторепортаж

В Волгограде на станции скоростного трамвая «Комсомольская» ведется замена старых эскалаторов на «умные» подъемники российского производства. Этого события пассажиры волгоградской подземки ждали последние несколько лет. Сегодня, 5 декабря, за процессом на станции понаблюдал фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин.





По информации администрации Волгограда, предыдущие эскалаторы на «Комсомольской» были установлены более 40 лет назад – еще при строительстве ветки скоростного трамвая. На протяжении нескольких десятков лет подъемники обслуживали пассажиров СТ, а если механизмы выходили из строя, в Волгоград поставляли запчасти с завода-производителя. Однако несколько лет назад в связи с ликвидацией предприятия остановились и волгоградские подъемники – на замену запчасти попросту стало негде брать.





На станции «Комсомольской» заменят в конечном итоге оба подъемных устройства, но на сегодня сюда завезли лишь один. Это объясняется спецификой подготовительной работы. Чтобы один эскалатор занял позиции, рабочим нужен простор – перед тем, как водрузить один подъемник на опорные балки, нужно было демонтировать устаревшие конструкции и подготовить площадку для сбора новых.





Рабочее пространство на станции огородили в целях обеспечения безопасности пассажиров. Чтобы не допустить несчастных случаев, лестничный марш закрыли щитами. После подъема первого эскалатора на специальные опоры на станцию доставят второй подъемник.





По информации мэрии, новые эскалаторы произвели и доставили в Волгоград с производственной площадки в Санкт-Петербурге – обслуживать пассажиров волгоградской подземки будут подъемники компании «ЛАТРЭС». Высота подъема составит порядка 3,5 метра, а скорость движения – 0,5 м/с.





Как уже сообщалось ранее, питерские эскалаторы будут отличаться практически бесшумной работой, но главное их достоинство – способность беречь ресурсы.

– Новые устройства оборудованы эффективной энергосберегающей системой привода, останавливающей эскалатор во время отсутствия пассажиров, – уточняют в мэрии Волгограда.





После установки эскалаторов на станции «Комсомольской», их облицуют металлическими плитами. Затем аналогичные работы будут проведены и на станции «площадь Ленина». Напомним, что в эти дни там идет ремонт входных групп.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»