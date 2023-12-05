На форуме «Россия» в Москве 11-летний волгоградец пообщался с Путиным

Международную выставку-форум «Россия» в Москве на ВДНХ накануне посетил президент России Владимир Путин. Как сообщает V102.RU, с главой государства удалось пообщаться 11-летнему волгоградцу Максиму Бутенко.

Школьник рассказал Путину о своем участии в поднятии обломков самолета со дна озера Таловое Среднеахтубинского района Волгоградской, потерпевшего крушение в годы Великой Отечественной войны. К слову, о работе поисковиков юнармейского отряда «Курган» в феврале 2023 года в музее-панораме «Сталинградская битва» был презентован документальный фильм «Из глубины военных лет». Проект реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





На фото: Максим Бутенко крайний слева

Сам Максим довольно разносторонний мальчик. Помимо поисковой работы, он принимает самое активное участие в патриотическом объединении «ПОКОЛЕНИЕ», является волонтером центра «Новые Горизонты» и состоит в «Движении Первых».

На выставке представлены стенды 89 регионов России, в том числе и Волгоградской области. Ключевой темой волгоградского стенда на выставке «Россия» стала великая река Волга, объединяющая прошлое, настоящее и будущее региона. В центре экспозиции — масштабная копия скульптуры «Родина-мать зовет!», на которую проецируется видеоинсталляция «Свет Великой Победы».





Ранее интерес к стенду Волгоградского региона проявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а журналисты V102.RU поговорили с непосредственными очевидцами — российскими чемпионами — о внутренней «кухне» форума.

Напомним, выставка «Россия» открылась на ВДНХ в День народного единства. Первым соглашением форума стал документ о реализации проекта «Уроки с путешествием», подписанный в Москве губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

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