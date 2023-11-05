С аншлагом и на позитиве: экспозицию Волгоградской области на выставке «Россия» увидели десятки тысяч человек
Общество 05.11.2023 15:28
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05.11.2023 15:28
Волгоградский стенд на выставке-форуме «Россия» стал одним из самых посещаемых: в первый день работы с экспозицией «Река времени» ознакомились десятки тысяч человек. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, особое внимание было приковано к масштабной копии скульптуры «Родина-мать зовет!» — посетители делали на память фото с копией скульптуры.Также интерес вызвали виртуальные экскурсии — посетители совершали «велопрогулоки» по ключевым городским пространствам и полеты над просторами области. Более трёх тысяч гостей волгоградского стенда оставили свой след на интерактивных арт-поверхностях, в том числе - признания в любви к России и региону, пожелания развития и процветания.
Кстати, 4 ноября у посетителей была возможность пообщаться на стенде региона с легендарным спортсменом — олимпийским чемпионом Максимом Опалевым. Автограф-сессия амбассадора Волгоградской области прошла с аншлагом и на позитиве.Выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года, ее сможет бесплатно посетить каждый желающий. Здесь также поочередно будут проходить «Дни регионов»: Волгоградская область представит свои достижения 12 декабря — в День Конституции России.
Фото администрации Волгоградской области
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