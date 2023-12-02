Концерт Xolidayboy в Волжском перенесли на март из-за дырявой трубы

Концерт поп-исполнителя Xolidayboy, запланированный на завтра в VS CLUB на 20.00 в Волжском, перенесен на март, сообщает V102.RU. Организаторы уверяют, что причина всему — дырявая труба.

— Друзья, в эти выходные в Ростове и Краснодаре прошли концерты с полным аншлагом, и мы планировали завтра с вами встретиться, но в связи с аварийной ситуацией на водоводе диаметром 300 миллиметров по улице Набережной в городе Волжском мы вынуждены объявить о переносе нашего запланированного концерта на более поздний срок 17 марта, — гласит сообщение в группе, посвященной мероприятию. — Все раннее купленные билеты, пригласительные и билеты победителей в розыгрыше действительны на новую дату. Обменивать или сдавать их не требуется, достаточно их показать при входе на концерт.

При этом организаторы настаивают, что выступление артиста не отменили, а именно что перенесли. Фанов просят подождать до весны и оторваться на танцполе.





В группе мероприятия новой площадкой указана «Кроп Арена» в парке «Раздолье» в Волгограде. На официальном сайте Kassir.ru местом выступления 17 марта указан… VS CLUB в Волжском.

Примечательно, что сегодня днем представитель организатора BW BOOKING не подтвердил, но и не опровергнул информацию о возможной отмене выступления Xolidayboy, призвав следить за информацией в официальных группах.

На сайте Kassir.ru в качестве площадки завтрашнего концерта была указана волгоградская площадка KULTURA concert hall. В самом заведении от Xolidayboy открестились, заявив, что 3 декабря публику будет развлекать певец Иван Дмитриенко.

Руководитель движения «Молодой десант» в Волгограде Павел Котляров выпустил видео с требованием проверить поп-исполнителя Xolidayboy за пропаганду ЛГБТ* и дискредитацию российской армии. Ранее с требованием запретить концерт певца в Волжском выступил волгоградский доброволец из зоны СВО.

Напомним, что добровольца СВО, потребовавшего отменить выступление Xolidayboy, который по мнению волгоградца, оказывает тлетворное влияние на подрастающие умы, поддержала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. После этого, по информации организаторов, Иван Минаев неожиданно заболел и его концерт в Волжском пришлось перенести на начало декабря.

Интересно, что буквально на днях Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Фото: Xolidayboy / vk.com

Видео: «Молодой десант» / t.me

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