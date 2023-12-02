Общество

Концерт Xolidayboy в Волжском перенесли на март из-за дырявой трубы

Общество 02.12.2023 22:25
0
02.12.2023 22:25


Концерт поп-исполнителя Xolidayboy, запланированный на завтра в VS CLUB на 20.00 в Волжском, перенесен на март, сообщает V102.RU. Организаторы уверяют, что причина всему — дырявая труба. 

— Друзья, в эти выходные в Ростове и Краснодаре прошли концерты с полным аншлагом, и мы планировали завтра с вами встретиться, но в связи с аварийной ситуацией на водоводе диаметром 300 миллиметров по улице Набережной в городе Волжском мы вынуждены объявить о переносе нашего запланированного концерта на более поздний срок 17 марта, — гласит сообщение в группе, посвященной мероприятию. — Все раннее купленные билеты, пригласительные и билеты победителей в розыгрыше действительны на новую дату. Обменивать или сдавать их не требуется, достаточно их показать при входе на концерт. 

При этом организаторы настаивают, что выступление артиста не отменили, а именно что перенесли. Фанов просят подождать до весны и оторваться на танцполе. 


В группе мероприятия новой площадкой указана «Кроп Арена» в парке «Раздолье» в Волгограде. На официальном сайте Kassir.ru местом выступления 17 марта указан… VS CLUB в Волжском. 

Примечательно, что сегодня днем представитель организатора BW BOOKING не подтвердил, но и не опровергнул информацию о возможной отмене выступления Xolidayboy, призвав следить за информацией в официальных группах.

На сайте Kassir.ru в качестве площадки завтрашнего концерта была указана волгоградская площадка KULTURA concert hall. В самом заведении от Xolidayboy открестились, заявив, что 3 декабря публику будет развлекать певец Иван Дмитриенко.

Руководитель движения «Молодой десант» в Волгограде Павел Котляров выпустил видео с требованием проверить поп-исполнителя Xolidayboy за пропаганду ЛГБТ* и дискредитацию российской армии. Ранее с требованием запретить концерт певца в Волжском выступил волгоградский доброволец из зоны СВО.

Напомним, что добровольца СВО, потребовавшего отменить выступление Xolidayboy, который по мнению волгоградца, оказывает тлетворное влияние на подрастающие умы, поддержала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. После этого, по информации организаторов, Иван Минаев неожиданно заболел и его концерт в Волжском пришлось перенести на начало декабря.   

Интересно, что буквально на днях Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Фото: Xolidayboy / vk.com

Видео: «Молодой десант» / t.me 

Еще по теме: 

Волгоградец требует наказать певца Xolidayboy за пропаганду ЛГБТ* и дискредитацию ВС РФ: видео

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.12.2023 20:50
Общество 02.12.2023 20:50
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 20:24
Общество 02.12.2023 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 19:33
Общество 02.12.2023 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 18:00
Общество 02.12.2023 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 16:55
Общество 02.12.2023 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 15:47
Общество 02.12.2023 15:47
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 14:47
Общество 02.12.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 13:18
Общество 02.12.2023 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 10:40
Общество 02.12.2023 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 09:08
Общество 02.12.2023 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 08:29
Общество 02.12.2023 08:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 08:02
Общество 02.12.2023 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2023 22:20
Общество 01.12.2023 22:20
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2023 21:24
Общество 01.12.2023 21:24
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2023 19:19
Общество 01.12.2023 19:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:25
Концерт Xolidayboy в Волжском перенесли на март из-за дырявой трубыСмотреть фотографии
20:50
В Волгоградской области простятся с погибшим в СВО Игорем ГребенщиковымСмотреть фотографии
20:24
Волгоградская область впервые примет первенство ЮФО и СКФО по хоккеюСмотреть фотографии
19:33
«Топит до третьего этажа». Текущая два года крыша пятиэтажки грозит обрушиться в Волгограде — видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Предлагали 100 тысяч»: волгоградка заявила о шантаже в салоне "Аларм" после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
16:55
В Котово смонтировали врезки на водоводе в ожидании чудаСмотреть фотографии
15:47
После губернаторской встряски в Волгограде займутся автовокзалом и заглянут в будущееСмотреть фотографии
14:47
Волгоградец требует наказать певца Xolidayboy за пропаганду ЛГБТ* и дискредитацию ВС РФ: видеоСмотреть фотографии
13:18
«Почему я должен везде приезжать и решать?»: Бочаров остался недовольным прогулкой по БалонинаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:50
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил доплачивать пенсионерамСмотреть фотографии
11:33
«Динамо-Синара» в Волгограде примет московский ЦСКА 3 декабряСмотреть фотографии
10:40
На юге Волгограда установили два терминала для любителей электричекСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде неизвестный сбил пешехода у РЦ «Гиппопо» и скрылсяСмотреть фотографии
09:41
Допросили имамов. Поджигатель Корана Никита Журавель снова извинился в ЧечнеСмотреть фотографии
09:08
Пропавшего у ТЦ 12-летнего мальчика нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:29
Волгоградцев предупредили о резком похолодании на новой неделеСмотреть фотографии
08:02
Теперь это наша классика: как котлета по-киевски стала самым популярным блюдом ВолгоградаСмотреть фотографии
22:20
На юге Волгограда бесследно пропал 12-летний мальчикСмотреть фотографии
21:24
Гонконгский грипп пришел в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде легковушка въехала в трамвай, пострадал ребенокСмотреть фотографии
20:13
«Стена обрушилась у соседей»: что известно о ЧП в жилом доме города ВолжскогоСмотреть фотографии
20:05
В Волгоградской области ищут черных лесорубов, уничтоживших ясениСмотреть фотографии
19:19
В Волгограде главврачей соберут на беседу после жалобы пациенткиСмотреть фотографии
18:54
Прокуратура: в Волжском на месте ЧП обнаружен труп мужчиныСмотреть фотографии
18:26
Мэрия Волжского опровергла свою версию о взрыве газа в жилом домеСмотреть фотографии
18:13
Очевидцы опубликовали видео с места ЧП в ВолжскомСмотреть фотографии
17:48
В Волжском Волгоградской области взорвался газ в квартиреСмотреть фотографии
17:24
Новые газомоторные автобусы с 1 декабря усилили три маршрута в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:23
Волгоградского альфонса-«удаленщика» осудят в АстраханиСмотреть фотографии
16:43
Торговец хурмой столкнулся с двумя грузовиками в ВолгоградеСмотреть фотографии
 