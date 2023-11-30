В редакцию V102.RU снова обратился зампредседателя ГСК «Моторостроитель» Александр Емельяненко, который накануне рассказал о недельном затоплении улицы Южно-Украинской, 2 в Дзержинском районе Волгограда. Со слов горожанина, после публикации информагентства, к месту аварии прибыли сотрудники водоканала.

— Большое спасибо за принятые меры. К сожалению, у нас такая ситуация сложилась в стране, что только четвертая власть может двигать первые три. Сегодня приехали рабочие на тракторе, начали откачивать воду. Считаю, что это хороший признак. Значит они туда потом полезут, — поделился Емельяненко.





Напомним, ранее волгоградец утверждал, что поток холодной воды размыл подъездные пути к двум гаражным кооперативам. По его словам, в аварийке не спешили ничего делать, так как сети относятся к частному лицу, а вода тем временем, выливалась на дорогу, создавая реальную опасность для автомобилистов и пешеходов.

В ООО «Концессии водоснабжения» в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» подтвердили технологическое нарушение, уточнив, что аварийная бригада приступит к устранению аварии после демонтажа опоры ЛЭП, которая установлена на месте повреждения водопровода.

Видео: читатели ИА «Высота 102»

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