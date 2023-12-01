Общество

Новые газомоторные автобусы с 1 декабря усилили три маршрута в Волгограде

Общество 01.12.2023 17:24
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01.12.2023 17:24


На маршрутах №№ 88, 6 и 59 в Волгограде с 1 декабря выросло количество рейсов из-за выхода на линии поступивших в Волгоград новых автобусов на газомоторном топливе. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в мэрии.

- Согласно новому расписанию, на маршруте №88 в будние дни количество выполняемых рейсов увеличивается с 88 до 110. На маршрутах №№ 6 и 59 количество рейсов увеличивается соответственно с 91 до 156 и со 100 до 145. Время работы всех маршрутов продлевается до 23.00, - рассказали в администрации города.

Усиление указанных маршрутов почти в 1,5 раза, как пояснили в мэрии, сделано по просьбе горожан. Маршрут № 88 начинается у ж/д вокзала и заканчивается в поселке им. Максима Горького», маршрут № 6 «Ж/д Вокзал-Аэропорт» и № 59 «Школа № 61 – Технологический колледж». 

Напомним, 50 новых автобусов были переданы Волгограду в День работников транспорта. 

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