«Как в Сочи скоро будет»: гаражный кооператив в Волгограде смывает недельный потоп

В редакцию V102.RU обратился зампредседателя ГСК «Моторостроитель» Александр Емельяненко, рассказавший о течи холодной воды по улице Южно-Украинской, 2 в Дзержинском районе Волгограда. По словам волгоградца, потоп продолжается уже неделю, размыты подъездные пути к кооперативу, а под угрозой еще одно объединение автомобилистов — «Эталон-гараж-строй».

Местный житель утверждает, что в аварийке не спешат ничего делать, так как сети относятся к частному лицу. Тем временем, как отмечает Емельяненко, вода выливается на дорогу, создавая реальность опасность для автомобилистов и пешеходов.





— Вот она река рукотворная. Машины едут. И течет эта речка из государственного бюджета, — говорит на видеообращении Александр Емельяненко. — Если посчитать, я так прикинул, минут за 15 куб наберется. А течет уже неделю. Никто из коммунальных служб ответственность за это не берет. Вот какой напор. Тут уже как в Сочи скоро будет.

Мужчина уточняет, что вода поступает из двух колодцев, расположенных у научно-исследовательского института по улице Землячки, 12.

— Самое интересное, что подобное происходит уже не первый раз. В том году такая же история была. Приезжали какие-то люди в спецовках, кто их разберет, кто это. До этого тоже неслабо текло, — вспоминает Александр Емельяненко. — Сейчас у нас гаражи топит. Положили асфальтовую крошку, утрамбовали, чтобы подъезжать было удобнее, а сейчас все это смывает. Ливневка не успевает всасывать.

В ООО «Концессии водоснабжения» в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что информированы о произошедшей ситуации.

— В ходе обследования зафиксировано технологическое нарушение на трубопроводе по адресу улица Землячки, 14. Ситуация осложняется тем, что на месте повреждения водопровода установлена опора ЛЭП, и чтобы приступить к восстановительным работам, необходимо сначала произвести демонтаж объекта с привлечением специалистов сторонней энергоснабжающей организации. На сегодняшний день линия обесточена, работники «Концессий водоснабжения» приступят к устранению технологического нарушения после демонтажа опоры линии электропередачи, — прокомментировали в ресурсоснабжающей организации.

При этом в компании уточнили, что потери за ресурс несет только РСО, в платежках жителей происшествие не отобразится.

Видео: читатели ИА «Высота 102»

Еще по теме:

Коммунальщики по пояс в воде ликвидировали порыв на севере Волгограда