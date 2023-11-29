В Волгограде спецслужбы достигли поставленных целей





Оперативный штаб Волгоградской области вечером 29 ноября сообщил об окончании учений с участием спецслужб на территории Волгограда.

– В соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2023 год, утвержденным председателем НАК, в Волгограде проведено командно-штабное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объектах органов государственной власти», – сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе. – Задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты.

Уточняется, что в учении принимали участие группировка сил и средств оперативного штаба в Волгоградской области и оперативная группа Волгограда.

Напомним, о проведении учений в Дзержинском районе Волгограда информагентство сообщало утром 29 ноября. Сотни горожан могли наблюдать силовиков возле районного военкомата.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»