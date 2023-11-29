Спецслужбы проводят учения на объектах госвласти в Волгограде

Сегодня, 29 ноября, в Волгограде проходят плановые командно-штабные учения, утвержденные председателем Национального антитеррористического комитета и оперативным штабом Волгоградской области, передает V102.RU.

– В Волгограде проводится командно-штабное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объектах органов государственной власти», – сообщили в оперативном штабе Волгоградской области.

Жителей просят отнестись с пониманием к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам.

В настоящее время учения проводятся в Дзержинском районе у военкомата.

































Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»