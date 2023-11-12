Коммунальщики по пояс в воде ликвидировали порыв на севере Волгограда

Рабочие «Концессий» восстановили крупный трубопровод диаметром 700 миллиметров по улице Кропоткина на Спартановке в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает V102.RU. На время восстановительных работ, все жильцы близлежащих домов могли спокойно пользоваться ресурсом — рабочие в буквальном смысле под водой всего за два часа устранили течь.

Специалисты бригады цеха «Север» работали, мягко говоря, не в самых комфортных условиях — ночь, глубокая яма, заполняющаяся водой и ограниченное время. Рабочие оперативно прибыли на место, определили место повреждения водовода и приняли решение работать без отключения ресурса, чтобы не причинять неудобства жителям.

В «Концессиях» уточнили, что благоустройство аварийного участка уже восстановлено. Рабочим объявлена благодарность. В компании-концессионере напомнили, что при наличии технической возможности аварийные работы всегда производятся без отключения потребителей.

Видео: «Концессии»

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