Общество

Работникам госучреждений Волгоградской области на 10,9% проиндексируют оклады

Общество 28.11.2023 12:03
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28.11.2023 12:03


Индексацию окладов работников госучреждений на 10,9% планируется провести с 1 декабря 2023 года в Волгоградской области. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Как следует из документа, будут проиндексированы размеры окладов и ставок заработной платы в 1,109 раза сотрудникам подведомственных государственных учреждений. При этом действие постановления не распространяется на работников госучреждений в части категорий сотрудников, определенных майскими указами президента России.

Согласно постановлению, органам местного самоуправления также рекомендовано проиндексировать оклады сотрудников муниципальных учреждений в таком же размере.

Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что в Волгоградской области готовят повышение зарплат госслужащим, а также лицам, замещающим государственные должности и депутатам. Соответствующие документы уже поступили в областную думу. Повышение зарплат планируется также с 1 декабря и в таком же размере – на 10,9%. Индексация размера должностных окладов и окладов за классный чин коснется госслужащих Волгоградской области и лиц, замещающих государственные должности в исполнительных органах региона, КСП, избирательной комиссии Волгоградской области и территориальных избирательных комиссиях, уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей, а также депутатам, которые работают на постоянной основе в облдуме. Также в этот перечень попали и работники, занимающие должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы в аппарате Волгоградской областной думы.

Напомним, что чиновникам и депутатам в Волгоградской области последний раз индексировали оклады на 8% с 1 января 2023 года. Таким образом, за год в общей сложности им поднимут оклады на 18,9%.

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