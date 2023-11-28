Общество

В центре Волгограда строят шатер между двумя вузами

Общество 28.11.2023 11:19
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28.11.2023 11:19


В Центральном районе Волгограда между двумя вузами – ВГСПУ и ВолгГТУ – возведут шатер. По информации мэрии, временная постройка необходима для дальнейшей реставрации фонтана на бульваре по проспекту Ленина.

– Подрядная организация монтирует специальный шатер на месте реконструкции объекта культурного наследия. Защитная конструкция предотвратит попадание осадков и позволит обеспечить нужную температуру в точке проведения работ, – пояснили в администрации города. – В настоящее время уже готов деревянный каркас, который в ближайшее время будет обтянут непромокаемой тканью. По мере необходимости пространство шатра будет отапливаться специальными обогревателями.

Под шатром специалисты должны обустроить новое основание и чашу гидросооружения. 

– Как ранее показало обследование существующие бетонные конструкции за годы эксплуатации сильно разрушились и нуждались в переустройстве, – уточняют в мэрии. – Далее исполнитель вернет на прежнее место отреставрированную облицовку фонтана из более 130 терракотовых гранитных плит. В ходе восстановительных мероприятий специалисты приведут в порядок и архитектурно-лепной декор в центральной части объекта, недостающие элементы будут отлиты заново. Для создания водной картины заменят сети и оборудуют около 40 форсунок разного диаметра. Кроме того, проект реставрации предусматривает обновление технического приямка с заменой основных сетей, насосов и блока управления сооружением.

Также сообщается, что гарантия на проводимые работы будет действовать на протяжении пяти лет – в случае выявления дефектов подрядчик обеспечит их устранение за свой счет.

Напомним, что реставрация фонтана между вузами в центре Волгограда, согласно условиям госконтракта, стоит более 15 млн рублей. При этом сроки окончания работ определены до конца текущего года. 

Фото: администрация Волгограда 

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