Общество

Пропавшего на Кубани мужчину в штанах цвета хаки ищут под Волгоградом

Общество 26.11.2023 15:24
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26.11.2023 15:24


В Волгоградской области разыскивают бесследно исчезнувшего в ноябре жителя Краснодарского края. Как сообщает V102.RU, 33-летний мужчина пропал в станице Фастовецкой Тихорецкого района. Сейчас он может находиться в Волгоградской области. 

— Пропал Андрей Андреевич Иванов. С 18 ноября 2023 года его местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисковом отряде «Лиза Алерт». 

Приметы пропавшего:  

рост 170 сантиметров 

худощавое телосложение 

глаза карие

волосы черные 

В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, свитер черного цвета, штаны цвета хаки, на ногах —черные кеды. Если вы владеете информацией, способной помочь поиску, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 961 599 92 69 или на бесплатную горячую линию 8 800 700 5452

Фото: «Лиза Алерт» / vk.com 

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