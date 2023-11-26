В Волгограде продолжаются поиски бесследно исчезнувшего летом 34-летнего Дмитрия Ястребова, сообщает V102.RU. Стали известны подробности таинственного исчезновения волгоградца.

— Дмитрий Олегович пропал после того, как его семья отправилась на море. Летом супруга взяла детей и поехала отдохнуть. Он с ними какое-то время переписывался, ничего странного жена не замечала. Когда они вернулись обратно, то супруга поняла, что муж исчез. По ее словам, в этот раз он с ними не поехал. Никаких ссор или конфликтов внутри семьи не было, — рассказали информагентству в поисково-спасательном отряде «Оберег».

Напомним, жителя Волгограда ищут с 28 июня. Из особых примет у мужчины — татуировка на ноге с изображением медведя. Если вы обладаете сведениями, способными помочь в розыске, просьба сообщить по номеру горячей линии 8 (800) 505 10 65, по телефонам экстренных служб 112 или 102.

Фото и коллаж: ПСО «Оберег» / Алексей Костяков ИА «Высота 102»