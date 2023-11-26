В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда завершается установка подсветки контактного пола на будущем автодроме. Для работ используют 2,5 километра световых лент.

— Теперь в парке помимо колеса обозрения появится еще один объект с необычной подсветкой. Шесть тысяч закрепленных светодиодных модулей способны работать в разных режимах, создавая более 200 вариантов светового шоу для катающихся, — рассказали V102.RU в ООО «Парк».





Напомним, крытый круглогодичный автодром площадью 1500 «квадратов» откроют в парке уже в этом году. Он станет одним из самых крупных крытых автодромов в России. Одновременно здесь смогут кататься 40 маневренных бамперных машинок, которые будут подзаряжаться от контактного пола.

Фото и видео: ООО «Парк»

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