В ЦПКиО раскрыли секрет чудо-пола будущего автодрома

На автодроме в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда завершается обустройство контактного пола. Как рассказали V102.RU в ЦПКиО, он будет оборудован по новейшей технологии, которая позволит сделать передвижение 40 бамперных машинок более маневренным и быстрым.
Контактный пол смонтируют из 700 специальных металлических пластин и коммуникаций. Его оборудуют также подсветкой.
Одновременно на аттракционе уже завершается остекление фасада будущего объекта - выполнено порядка 85% от общего объема работ.
Запуск нового аттракциона в Центральном парке культуры и отдыха, напомним, планируется уже в этом году. Автодром станет одним из самых больших в России, поскольку его площадь составит порядка 1500 квадратных метров. В основном в городских парках открывают автодромы площадью не более 300-900 квадратных метров.
Планируется, что аттракцион будет работать круглогодично.
Фото Павла Мирошкина/ V102.RU