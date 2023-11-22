Сегодня, 22 ноября, в Котовском районе Волгоградской области с почестями проводили в последний путь 26-летнего Сергея Русова, который погиб в зоне специальной военной операции, передает V102.RU.

- Котовский район простился с нашим земляком Русовым Сергеем Николаевичем, - сообщил глава района Сергей Чумаков. - Он был, по настоящему, патриотом свой страны, так как после полугодовой службы в ЧВК «Вагнер» заключил контракт с Министерством обороны.

Глава района отметил, что Сергей мужественно защищал Родину и с честью выполнил до конца свой воинский долг.

- Скорбим вместе с жителями района и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечная память герою! - написал Сергей Чумаков в своем телеграм-канале.

Коллаж Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»