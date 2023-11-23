Телеканал экс-депутата гордумы Волгограда закрывают из-за нарушений

Вещание частной телекомпании «ЭРОС» в Волгограде, владельцем которой является бывший депутат гордумы Дмитрий Крылов, будет прекращено по решению суда, передает V102.RU. Волгоградский областной суд 22 ноября удовлетворил иск о прекращении деятельности средства массовой информации телеканала «Электронные Радио Оптические Системы («ЭРОС»)».

Основанием для такого решения послужили неоднократные в течение двенадцати месяцев нарушения редакцией СМИ требований статьи 4 Закона «О СМИ», по поводу которых делались письменные предупреждения учредителю и главному редактору телеканала. В апреле и мае текущего года телеканалу были вынесены два письменных предупреждения.

В первом случае телеканал распространил экстремистские материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, а во втором - информацию об иностранном агенте, включенного в реестр иностранных агентов, без указания на его статус. Оба предупреждения были обжалованы главным редактором, но судом оставлены в силе.

После вступления судебного решения в законную силу деятельность телеканала будет прекращена.

Согласно данным системы СПАРК, генеральным директором и бенефициаром ООО «Электронные Радио Оптические Системы» (ООО «ЭРОС») является бывший депутат Волгоградской городской думы Дмитрий Крылов. Его доля владения в уставном капитале -100%. Эта компания была зарегистрирована 25 лет назад и специализируется на деятельности в области телевизионного вещания. Лицензия на оказание услуг связи была выдана обществу на срок до 27 июня 2026 года.