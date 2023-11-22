«Стоим по несколько часов»: волгоградцы после резкого похолодания атаковали шиномонтажки

С приходом первых холодов волгоградские автомобилисты выстроились в огромные очереди на шиномонтажки. Замены резины водители ждут по несколько часов, сообщает ИА «Высота 102».

Предупреждения синоптиков о первых заморозках и снегопаде ещё в пятницу заставило горожан поменять свои планы и заехать на "переобувку" машин. В выходные количество автомобилей увеличилось в несколько раз. Во избежание коллапса часть предпринимателей перешла на работу по предварительной записи.

- Я работаю в основном с постоянными клиентами, и все равно последние дни выдались очень напряжёнными. Даже с вами сейчас разговариваю и параллельно меняю колеса. Но, конечно, пиковые нагрузки пришлись на выходные, - рассказывает один из владельцев шиномонтажной мастерской Роман Варданян.





После первого снегопада число клиентов не уменьшилось - напротив, припозднившиеся водители занимали очередь еще до открытия мастерских.

- Я приехал сегодня к семи утра и был только четвёртым, - пожимает плечами волгоградец Алексей. - А вчера вечером оказался то ли 14, то ли 15. Простоял пару часов, но так и не дождался. В итоге плюнул и поехал домой.

- Числа с 10-го мы трудимся без перерывов. За это время было максимум пару дней, когда на работе удавалось хотя бы попить чаю. С пятницы у нас - полноценный «завал». Снег в ноябре, как обычно, становится для многих откровением, - подтверждает сотрудник шиномонтажной мастерской в Кировском районе. - Вчера закончил работать уже за полночь, а сегодня с 7:00 - на новый круг. С одной стороны, накопилась сильная усталость. А с другой - это наш сезон. На то, что заработаем сейчас, будем жить в январе и феврале.





О резком ухудшении погоды синоптики предупредили горожан еще в конце прошлой недели. В понедельник Волгоградский гидрометцентр сообщил о двухдневном шторме с мокрым снегом. Сотрудники Госавтоинспекции в свою очередь попросили водителей не совершать резких маневров и в непогоду снижать скорость до минимума.

Автор Виктория Чумакова

Фото Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»