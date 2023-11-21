Целый комплекс проблем, которые накопились в сфере культуры Волгоградской области и требуют решения, обозначил сегодня, 21 ноября, губернатор Андрей Бочаров на встрече с работниками этой отрасли. Как сообщили V102.RU в администрации региона, площадкой для диалога стала Волгоградская консерватория им. Серебрякова.

По словам губернатора, одна из важных задач - подготовка и формирование кадрового потенциала Волгоградской области.





- Я сегодня сам ознакомился с условиями обучения в институте культуры и в консерватории, и провел с собой руководителей, отвечающих за это направление, чтобы они своими глазами посмотрели, в каких условиях проходят обучение студенты в сфере культуры и профессорско-преподавательский состав. Надеюсь, что наши коллеги тоже окончательно убедились в том, что эти условия не соответствуют как требованиям сегодняшнего дня, так и задачам будущего, - заявил Андрей Бочаров.





Глава региона предложил улучшить условия в образовательных учреждениях сферы культуры.

- Считаю необходимым создать культурно-образовательный центр Волгоградской области, в котором будут созданы условия для размещения наших образовательных учреждений в сфере культуры. Центр, который будет вести работу по двум направлениям: образовательной и культурно-творческой, - сказал Андрей Бочаров. - Сегодняшний объем площадей, занимаемых институтом культуры и консерваторией, должен быть увеличен не менее чем в 2 раза. Там должны быть созданы современные классы, аудитории, площадки для совершенствования мастерства. Здесь же может разместиться и новое региональное творческое объединение.

Отметим, что на встрече, где обсуждаются вопросы развития культуры в Волгоградской области на предстоящие 10 лет, присутствуют руководителями ведущих учреждений культуры региона.

Андрей Бочаров в своем выступлении напомнил, что на территории Волгоградской области уже сделаны серьезные шаги по приведению в порядок учреждений культуры. За последние годы финансирование отрасли выросло почти на 40%, но этого пока недостаточно.





- Мы и дальше будем продолжать работу по модернизации объектов, учреждений культуры, создания условий для раскрытия талантов, потенциала творческих людей, продвижения культуры многонационального народа, проживающего на территории Волгоградской области, - заявил губернатор.



Фото: администрации Волгоградской области