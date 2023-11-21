Общество

«Все только начинается»: на Волгоградскую область надвигаются морозы до -11

Общество 21.11.2023 08:13
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21.11.2023 08:13


В Волгоградской области сегодня, 21 ноября, прогнозируют осадки в виде дождя и снега, при этом в северных районах ожидается метель. Гололед, туман и налипание мокрого снега на проводах и деревьях – все эти неблагоприятные явления сохранятся в ближайшие дни. При этом в регионе заметно похолодает. В ночь на 22 ноября в Волгоградской области ожидается до -9, а уже 23 ноября – до -11. 
Небольшие осадки в виде дождя со снегом, мокрого снега, а также сильный ветер ждут и в Волгограде. В ночь могут ударить морозы до -2. Днем прогнозируют около нуля или маленький плюс.
Напомним, накануне на трассах на территории Саратовской и Пензенской областей было ограничено движение транспорта из-за метели. Ограничения коснулись участков в границах Саратовской и Пензенской областей на автодорогах Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград с 47 по 428 км, Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград со 111 по 509 км. 

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