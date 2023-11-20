В Волгограде иеромонаха Василиска после покаяния приняли из раскола в РПЦ

Чин принятия из раскола и присоединения к Святой Церкви иеромонаха Василиска (Саяпина) совершил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, передает V102.RU.

Как сообщили в Волгоградской епархии, этот особый чин был совершен накануне в храме Александра Невского перед Божественной Литургией.





- Владыка Феодор совершил этот особый чин, засвидетельствовал принародное покаяние уклонившегося в раскол, возложил на отца Василиска наперсный крест и принял в евхаристическое общение — благословил сослужить Литургию, - сообщили в епархии.

Фото: Волгоградская епархия